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Спорт23 августа 2022 14:02

Зарипов получит меньше Радулова: «Ак Барс» за сезон 2022/2023 заплатит всем игрокам команды 853 миллиона рублей

«Ак Барс» за сезон 2022/2023 заплатит всем игрокам команды 853 миллиона рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
И это еще без учетов бонусов за голы и победы

И это еще без учетов бонусов за голы и победы

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стали известны зарплаты хоккеистов казанского «Ак Барса», которые они получат за сезон 2022/2023. В графе «итого» значится немаленькая сумма в 853 миллиона рублей и это еще без учета бонусов за голы и победы.

Так, больше всех получат нападающие Александр Радулов (80 миллионов рублей), Вадим Шипачев (75 миллионов), а также Вячеслав Войнов и Кирилл Семенов (каждый по 65 миллионов рублей). Капитан же команды Данис Зарипов может рассчитывать только на 10 миллионов, как вратарь Амир Мифтахов, сообщает Sports.ru.

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