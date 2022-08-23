В мэрии Казани рассказали о своем выборе Uma2rman и Вани Дмитриенко в качестве хедлайнеров концерта на День республики-2022

Начало выступления Uma2rman намечено на 20.00 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артисты для выступления на праздничном концерте 30 августа в честь Дня республики-2022 в Казани выбраны, порядок их выступления выбран. Напомним, что его хедлайнерами станут группа Uma2rman и Ваня Дмитриенко. Между ними и их репертуарами довольно сильное отличие, согласитесь.

Так выбор артистов на пресс-конференции объяснил начальник управления культуры города Азат Абзалов. По его словам, Uma2rman должна понравиться горожанам среднего возраста, а Ваня Дмитриенко самым молодым.

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