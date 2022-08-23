С начала лета клещи покусали более 1,2 тысячи жителей Марий Эл

Чаще подобное происходило в Волжском, Медведевском и Моркинском районах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала лета в больницы Марий Эл с жалобами на укусы клещей обратились 1 232 человека, 331 из которых – ребенок. Пяти взрослым пациентам врачи диагностировали клещевой боррелиоз – поражение кожи и суставов, сообщает Роспотребнадзор по республике.

Чаще всего клещи кусали людей в Волжском, Горномарийском, Звениговском, Медведевском и Моркинском районах. В 48,5% случаях это происходило в лесах у жилых домов, в 25,2% - загородом, в 10,9% - в садах, в 6,3% - в парках и скверах, а в 2% - на кладбищах.

У 50 из 500 проверенных специалистами клещей был обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза.

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