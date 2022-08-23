«Галамарт» рушит цены: скидка 30% на всё 27 августа

Фото: предоставлено пресс-службой

Народный магазин «Галамарт» приглашает на настоящий праздник выгодного шопинга! Только 27 августа вас ждет скидка 30% на ассортимент: игрушки, посуду, текстиль, бытовую технику, гаджеты и многое другое можно будет взять еще дешевле, чем обычно.

Прекрасный вариант, как провести выходной день весело и с пользой! А чтобы ничего не забыть, список желаний стоит составить заранее. Например, проинспектируйте кухню: не нужно ли обновить посуду? В «Галамарте» есть удобные сотейники, сковороды, кастрюли, кухонные принадлежности и предметы сервировки. Обратите внимание на коллекцию «Блэк джинс» в глубоком черно-синем цвете или «Индиго» - в ярких и сочных летних оттенках.

Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Раз осень на носу, надо подумать и о домашнем уюте. Мягкие пледы, теплые покрывала, новые комплекты постельного белья, удобные подушки на стулья, полотенца - выбирайте!

Фото: предоставлено пресс-службой

И для малышей можно будет устроить спонтанный праздник, который запомнится надолго: ни один ребенок не устоит перед классной радиоуправляемой машиной: «Богатырский быстроход», «Повелитель дорог», трюковое авто «Шторм»… Также здесь есть очаровательные куклы, мягкие игрушки, творческие наборы, конструкторы, книги, игрушки для самых маленьких и многое другое.

Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Стильные гаджеты тоже никогда лишними не будут. Наушники разных форм и размеров, светящиеся кабели для зарядки, беспроводные зарядные устройства, музыкальные колонки - можно пополнить свои запасы или на подарки взять.

Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Также здесь есть инструменты, бытовая техника (проверьте - может, вам нужна новая мультиварка или фен?), аксессуары для авто и спорта. А для домашнего уюта и для души - изящные ароманаборы, светильники и букеты из мыльных лепестков (они не вянут, так что радовать своим видом будут долго!). И многое-многое другое, ведь всего в «Галамарте» более 7000 товаров!

Фото: предоставлено пресс-службой

Тел. 8 800 25 000 25

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* Акция действует 27 августа 2022 г. в розничных магазинах «Галамарт». Исключение - ТН «Канцелярия»