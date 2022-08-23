Вор-рецидивист признался в краже сумки с крупной суммой денег из салона авто в Казани

Потерпевший уже получил свои деньги обратно. Фото: МВД по РТ

Житель Казани сообщил в полицию о краже из салона его автомобиля LEXUS LX 450 сумки с деньгами. По словам мужчины, иномарка была припаркована у одного из торговых центров города. Преступление произошло, когда он решил сходить в магазин.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Набережных Челнов. Ранее он уже был судим за кражи.

- На парковке ТЦ он заметил, как автолюбитель суетится и перекладывает деньги в сумку. После этого злоумышленник незаметно приоткрыл заднюю дверь автомобиля, а как только потерпевший поставил авто на сигнализацию, вытащил из транспортного средства сумку с денежными средствами, - говорят в пресс-службе МВД Татарстана.

Утверждается, что с места преступления преступник уехал на такси. На нем он добрался до улицы Минская, где пересел в свое авто и отправился в Набережные Челны.

Свою вину задержанный признал. Деньги он вернул владельцу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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