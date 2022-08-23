Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 августа 2022 12:31

Вор-рецидивист признался в краже сумки с крупной суммой денег из салона авто в Казани

LEXUS LX 450 был припаркован возле одного из торговых центров города
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Потерпевший уже получил свои деньги обратно.

Потерпевший уже получил свои деньги обратно.

Фото: МВД по РТ

Житель Казани сообщил в полицию о краже из салона его автомобиля LEXUS LX 450 сумки с деньгами. По словам мужчины, иномарка была припаркована у одного из торговых центров города. Преступление произошло, когда он решил сходить в магазин.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Набережных Челнов. Ранее он уже был судим за кражи.

- На парковке ТЦ он заметил, как автолюбитель суетится и перекладывает деньги в сумку. После этого злоумышленник незаметно приоткрыл заднюю дверь автомобиля, а как только потерпевший поставил авто на сигнализацию, вытащил из транспортного средства сумку с денежными средствами, - говорят в пресс-службе МВД Татарстана.

Утверждается, что с места преступления преступник уехал на такси. На нем он добрался до улицы Минская, где пересел в свое авто и отправился в Набережные Челны.

Свою вину задержанный признал. Деньги он вернул владельцу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram