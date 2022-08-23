Мать пропавшего в Казани 17-летнего Рассула Халикова: «Он никогда не уходил из дома просто так»

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Казани до сих пор не нашли 17-летнего Рассула Халикова, который пропал 18 августа. Его поисками занимаются родные, волонтеры, правоохранители и просто неравнодушные местные жители. Мама парня активно распространяет ориентировки на него по городу и в Сети.

- Нет его уже шестые сутки. Он никогда не уходил из дома просто так. Не думайте: «погуляет, придет». Он не из таких, - пишет женщина в соцсетях.

Она рассказывает, что Рассул не имеет вредных привычек и занимается боксом.

Напомним, всех, кто видел этого молодого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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