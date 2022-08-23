В Казани на год ограничат движение по улице Залесная

Для автомобилистов организуют объездную дорогу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани более чем на год ограничат движение транспорта по улице Залесная. Речь идет об участке от улицы Зимняя до улицы Актюбинская, где будет проводиться работа по выносу инженерных сетей в связи с реконструкцией Горьковского шоссе, сообщают в Исполкоме города.

Дорога в направлении трассы М7 будет перекрыта с 24 августа 2022 года до 30 августа 2023 года. С 5 сентября ограничат движение и в сторону Горьковского шоссе. Там будут проводиться работы по расширению магистрали до шести полос, обустроят разворотные петли и пешеходные переходы.

Для автомобилистов организуют объездную дорогу.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram