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Общество23 августа 2022 12:04

В Казани на год ограничат движение по улице Залесная

Это связано с реконструкцией Горьковского шоссе
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Для автомобилистов организуют объездную дорогу.

Для автомобилистов организуют объездную дорогу.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани более чем на год ограничат движение транспорта по улице Залесная. Речь идет об участке от улицы Зимняя до улицы Актюбинская, где будет проводиться работа по выносу инженерных сетей в связи с реконструкцией Горьковского шоссе, сообщают в Исполкоме города.

Дорога в направлении трассы М7 будет перекрыта с 24 августа 2022 года до 30 августа 2023 года. С 5 сентября ограничат движение и в сторону Горьковского шоссе. Там будут проводиться работы по расширению магистрали до шести полос, обустроят разворотные петли и пешеходные переходы.

Для автомобилистов организуют объездную дорогу.

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