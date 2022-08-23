В Чувашию поступило 10 тысяч доз вакцины от COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к вирусу сейчас составляет 7,9%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашию поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Сейчас 10 тысяч доз препарата находятся в аптечной базе ГУП республики «Фармация», но в скором времени будут распределены по поликлиникам, сообщает пресс-служба местного Минздрава.

В ведомстве напоминают, что вакцинацию может пройти любой совершеннолетний желающий, не имеющий противопоказаний. Особенно важно это сделать лицам старше 60 лет и тем, кто контактирует с большим количеством людей.

По последним данным, коллективный иммунитет населения Чувашии к COVID-19 составляет 7,9%.

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