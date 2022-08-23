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Общество23 августа 2022 11:15

В Казани вновь открылись магазины шведской компании H&M

Покупателям обещают последнюю распродажу, после чего сеть покинет российский рынок
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Как долго точки будут работать, не сообщается.

Как долго точки будут работать, не сообщается.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани вновь открылись магазины шведской сети одежды H&M. В них планируется провести распродажу, после чего они вновь закроются. Решение уйти с российского рынка компания приняла еще 18 июля.

На данный момент в казанских магазинах H&M ажиотажа не наблюдается. Напомним, когда сеть вновь открылась в Набережных Челнах, местные жители едва не устроили давку. Однако в процессе шоппинга они заметили, что одежда не только не подешевела, но и подорожала.

Как долго магазины будут открыты, не сообщается.

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