В 2022 году Татарстан выиграл полмиллиарда рублей на развитие общественных пространств

Проекты на эти деньги реализуют в Болгаре, Заинске, Зеленодольске, Елабуге, Лаишево и Лениногорске. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2022 году Татарстан выиграл 510 миллионов рублей на развитие шести общественных пространств. Проекты получат деньги в качестве приза за победу на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Об этом в ходе брифинга в Кабмине республики заявила куратор программ развития городской среды в регионе Наиля Зиннатуллина.

Проекты, выигравшие деньги, будут реализованы в Болгаре, Заинске, Зеленодольске, Елабуге, Лаишево и Лениногорске. В Болгаре планируют благоустроить улицу Смирнова, тем самым соединив жилой городок и музей-заповедник. В Лаишево же хотят развить культурно-рекреационный кластера «Белые горы».

Помимо этого, Татарстан собирается подать еще две заявки на получение федерального гранта. Если они будут одобрены, то новые общественные пространства появятся в Мамадыше и Альметьевске.

Отметим, что в период с 2018 по 2022 год республика выиграла более 2,5 миллиардов рублей на развитие общественных пространств в малых городах. Деньги были выделены 38 проектов, 26 из которых уже реализованы.

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