Прощание с мэром Чебоксар Олегом Кортуновым состоится 24 августа в ДК им.Ухсая

Отпевание главы города пройдет в Покровско-Татианинском соборе. Фото: gcheb.cap.ru

Прощание с главой Чебоксар Олегом Кортуновым состоится в среду, 24 августа, во дворце культуры имени Ухсая на улице Ленинградская. Панихида будет проходить с 11:00 до 12:00.

Отпевание Кортунова запланировано на 13:00 в Покровско-Татианинском соборе на улице Мичмана Павлова.

- Выражаем искренние соболезнования родным и близким, тем, кто знал и любил Олега Игоревича. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории города Чебоксары, - говорят в администрации столицы Чувашии.

Напомним, Олег Кортунов умер 22 августа на 39-м году жизни. По предварительным данным, он страдал от сердечной недостаточности.

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