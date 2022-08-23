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Происшествия23 августа 2022 10:26

Следком Татарстана проверит информацию о том, что ребенок почувствовал себя плохо после посещения кафе

Инцидент произошел в Зеленодольском районе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как только в сети начала распространяться информация о заболевании ребенка после посещения кафе, в СУ СКР по Татарстану организовали доследственную проверку. На данный момент сообщается, что восьмилетний мальчик из поселка Васильево Зеленодольского района почувствовал себя плохо после того, как поел с мамой в одном из местных точек общепита. Врачи выявили у него инфекцию.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в пресс-службе следственного управления.

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