Из-за соревнований по триатлону в Казани временно запретят движение судов

Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Часть акватории реки Казанки в столице Татарстана будет временно закрыта для движения маломерных, прогулочных и спортивно-парусных судов. Это связано с проведением в городе чемпионата и первенства России по триатлону в дисциплине акватлон.

Ограничение будет действовать с 15:00 до 16:00 26 августа и с 7:00 до 16:00 28 августа. Оно коснется участка реки от Кремлевской дамбы до Третьей транспортной дамбы «Компрессорный мост». Без ограничений там смогут плавать только те суда, которые задействованные в проведении мероприятия.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

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