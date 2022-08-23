За сутки в Татарстане выявили 131 случай COVID-19 и подтвердили смерть одного зараженного

Коллективный иммунитет местного населения к болезни сейчас составляет 3,9%. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 131 новый случай COVID-19, госпитализировали 86 зараженных, выписали 27 переболевших и подтвердили смерть одного больного. Такие цифры во вторник, 23 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с вирусом.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 155 791 жителя республики, 150 638 из которых выздоровели, а 1 999 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%.

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