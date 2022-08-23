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Общество23 августа 2022 9:00

Из-за африканской чумы у фермеров Чистопольского района изымут свиней

Такие меры коснутся сел Булдырь, Четырчи и Бурнашево
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В республике выявлено уже семь очагов заражения АЧС.

В республике выявлено уже семь очагов заражения АЧС.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во вторник, 22 августа, правительство Татарстана распорядилось изъять свиней и продукты свиноводства у ряда фермеров Чистопольского района. Это коснется сел Булдырь, Четырчи и Бурнашево.

Подобные меры будут предприняты для предотвращения и ликвидации очага африканской чумы свиней, говорится в документе.

Напомним, в республике выявлено семь очагов заражения АЧС. Из-за этого уничтожено уже шесть тысяч свиней.

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