В 2023 году в Татарстане откроют завод по производству материнских плат

Инвестором выступает компания ICL. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В 2023 году на территории ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе откроют завод по производству материнских плат. В данное время идет поиск земельного участка и создание проекта. Инвестором выступает компания ICL, сообщило ТАСС со ссылкой на главу Минцифры республики Айрата Хайруллина.

Для будущего завода хотят зарезервировать порядка 200 тысяч квадратных метров земли. Объем инвестиций в проект составит около трех миллиардов рублей.

Первое время завод должен будет выпускать по 300 тысяч материнских плат в год, а после - нарастить производство до миллиона.

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