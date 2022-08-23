Жители поселка Куюки приняли поножовщину у алкомаркета за массовую драку

С места происшествия мужчина с ножом скрылся. Фото: Иван ВИСЛОВ

Около 20:45 в полицию поступило сообщение о драке возле одного из алкомаркетов в поселке Куюки Пестречинского района. По предварительным данным, конфликт произошел между двумя мужчинам, один из которых в итоге несколько раз ударил другого ножом и скрылся.

Пострадавший – 33-летний татарстанец – был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. От госпитализации он отказался.

- На данный момент полицейские устанавливают личность сбежавшего мужчины, - сообщили «КП-Казань» в МВД Татарстана.

Жители поселка, в свою очередь, приняли произошедшее за массовую драку, о чем и начали писать в соцсетях. Недостоверную информацию подхватили и некоторые СМИ.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram