Татарстан получит грант на создание туристических проектов в 2023 году

Средства выделяет Ростуризм. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2023 году Татарстан получит грантовую поддержку от Ростуризма на развитие пляжных зон и создание и реновацию национальных туристических маршрутов. Об этом в своем telegram-канале сообщила руководитель агентства Зарина Догузова.

Республика вошла в число 44 регионов-претендентов, которые получат 3,1 миллиарда рублей. На эти средства они планируют реализовать 375 проектов в туризме.

Отметим, что гранты регионам страны выделили и на другие цели. Всего распределено 5,3 миллиарду рублей, которые будет потрачены на тысячу проектов.

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