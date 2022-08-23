В Казани блогер набила сироте татуировку в виде полового органа

Татуировку парню женщина делала своими руками. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Блогер из Казани Катя Вагимагия решила провести эксперимент и выяснить, согласится ли случайный человек набить себе татуировку в виде мужского полового органа за две тысячи рублей. На пешеходной улице Баумана она встретила молодого человека, который раздавал листовки. Парень принял предложение, а по пути в тату-салон рассказал, что является сиротой и нуждается в деньгах на покупку мебели в квартиру, которую ему предоставило государство.

После того, как блогер сама набила молодому человеку татуировку, Вагимагия дала ему пять тысяч рублей вместо обещанных двух. После она выложила получившийся ролик на своей соцстранице. К слову, ее поступок оценили далеко не все интернет-пользователи.

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