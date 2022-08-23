Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий выразил соболезнования близким Олега Кортунова

Соответствующий текст священнослужитель опубликовал в своем telegram-канале. Фото: Чувашская митрополия

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий выразил слова соболезнования в связи со смертью мэра Чебоксар Олега Кортунова. Напомним, глава города умер 22 августа на 39-м году жизни.

- Приношу мои искренние соболезнования родным и близким новопреставленного Олега, а также Чебоксарскому городскому Собранию депутатов. Царствие Небесное, вечный покой, - написал священнослужитель в своем telegram-канале.

Ранее глава администрации Чебоксар Денис Спирин заявил, что Кортунов был надежным и верным другом, а также профессионалом своего дела, светлая память о которого сохранится в его душе.

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