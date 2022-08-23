В Марий Эл пенсионер на велосипеде не уступил дорогу авто и оказался под колесами

ДТП произошло на перекрестке неравнозначных дорог. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 13:40 в понедельник, 22 августа, на 77 километре дороги «Йошкар-Ола – Уржум» Куженерского района автомобиль «ВАЗ-2115» сбил 73-летнего велосипедиста. ДТП произошло на перекрестке неравнозначных дорог.

По предварительным данным, пенсионер на двухколесном транспорте не уступил дорогу легковушке, двигавшейся по «главной», вследствие чего и оказался под колесами.

Велосипедист получил травмы и был госпитализирован, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

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