Ночью на трассе в Канашском районе произошло ДТП с тремя погибшими молодыми людьми

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: МВД по Чувашии

Около 22 часов в понедельник, 22 августа, на 79 километре автодороги «Аниш», у деревни Чагаси в Канашском районе, столкнулись автомобиль «ВАЗ-2112» и Ford. В результате ДТП погибли водитель и пассажиры отечественной легковушки – двое парней и девушка.

Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются полицейскими, сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии.

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