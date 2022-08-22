В Казани на День республики-2022 безопасность будут обеспечивать 1,5 тысячи полицейских и сотрудников Росгвардии

В местах массового скопления людей во время торжеств увеличат плотность нарядов полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 августа в Казани на День республики-2022 и День города в обеспечении безопасности общественного порядка задействуют 1,5 тысячи полицейских и сотрудников Росгвардии. Также для этой работы привлекут сотрудников ЧОПов, членов ДНД и сотрудников местного Исполкома, сообщил в этот понедельник на совещании в мэрии столицы Татарстана зам начальника полиции УМВД Казани Сергей Чанкин.

Кроме того, по его словам, в местах массового скопления людей во время торжеств увеличат плотность нарядов полиции, а на станциях метро «Козья слобода», «Кремлевская» и «Площадь Тукая» выставят дополнительные посты.

Все праздничные площадки перед проведением торжеств осмотрят саперы и кинологи со служебными собаками, а въезд туда перекроют инженерными конструкциями и тяжелой техникой.

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