Гидрометцентр Татарстана сообщил о 33-градусной жаре

При этом ночью в основном ожидается от +10 до +15 градусов. Фото: Иван ВИСЛОВ

Из-за влияния малоподвижного антициклона погода в республике остается сухой и жаркой. Среднесуточные температуры воздуха превышают среднемноголетние значения на 5-7 градусов, отмечают в Гидрометцентре Татарстана.

Согласно его прогнозам, в ближайшие дни пощады от жары ждать так же не стоит. Так, в ближайшие дни – с 23 по 25 августа, республика продолжит находиться в поле повышенного атмосферного давления, поэтому каких-либо дождей не предвидится. Мало того, несмотря на то, что ночью столбики термометров будут показывать в основном от +10 до +15, днем ожидается пекло – от +28 до +33 градусов.

Не изменится погода и в конце этой недели. В пятницу и субботу – 26 и 27 августа, будет также жарко, но при этом в отдельных районах из-за близости атмосферного фронта может пройти небольшой и кратковременный дождь.

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