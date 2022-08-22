По словам Зарипова, подготовка к борьбе за Кубок Гагарина идет по полной. Фото: president.tatarstan.ru

Сезон КХЛ 2022/2023 уже на старте, а значит именитые хоккеисты вскоре вступят в бой за звание чемпионов. Так, перед началом борьбы за Кубок Гагарина с хоккеистами казанского «Ак Барса» и их тренером Олегом Знарком встретился глава Татарстана Рустам Минниханов.

- Задачи все ясны. Мы понимаем значение «Ак Барса» для Татарстана. Сделаем все, что от нас зависит, - кратко отметил во время встречи Знарок.

В свою очередь капитан «барсов» Данис Зарипов заявил, что домашний турнир на Кубок ТАНЕКО для команды будет ключевым – станет понятно над чем еще нужно поработать перед началом нового сезона КХЛ.

- Обещаний на сей раз никаких не будет. Будем доказывать на льду делом и результатом, - сказал Зарипов.

Отметим, свою первую игру в новом сезоне «Ак Барс» проведе в Москве, где 3 сентября сразится с местным «Динамо».

- Мы каждый сезон начинаем с большими ожиданиями. У нас много игроков, есть и именитые. Наша задача – создать вам комфортные условия, ваша задача – обойтись без травм, хорошо играть, - напутствовал игроков Рустам Минниханов.

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