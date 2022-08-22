В Казани для сотрудников МУП «Метроэлектротранс» вернули масочный режим

Как утверждают на предприятии это пришлось сделать из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

С этого понедельника, 22 августа, в Казани для всех сотрудников МУП «Метроэлектротранс» ввели обязательное ношение медицинских масок.

Как объясняет пресс-служба предприятия, масочный режим пришлось вернуть из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

- Все работники наземного и подземного электрического транспорта обслуживают пассажиров в масках, - отметили в МУП «Метроэлектротранс».

Там также напомнили, что во избежание распространения инфекции в каждом вестибюле метро для пассажиров установлены дозаторы с дезинфицирующим средством.

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