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Происшествия22 августа 2022 14:10

В Набережных Челнах BMW врезался в трамвай

Из-за данного ДТП в городе образовалась пробка
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
От удара о вагон у иномарки смяло перед.

От удара о вагон у иномарки смяло перед.

Фото: скриншот

В этот понедельник, 22 августа, в Набережных Челнах около остановки общественного транспорта «КАМПИ» автомобиль BMW при выезде с проспекта Мира врезался в движущийся трамвай. Нос иномарки от удара смяло. К счастью, в этом ДТП обошлось без пострадавших. Правда, по словам очевидцев, в сторону проспекта Дружбы Народов из-за аварии образовалась пробка из трамваев.

По предварительным данным, женщина управлявшая автомобилем не уступила дорогу вагону. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

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