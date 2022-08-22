Жителя Чувашии обвиняют в убийстве престарелой матери лопатой

Все произошло в одном из домов села Туруново Батыревского района. Фото: СУ СКР по Чувашии

В отношении 52-летнего жителя села Туруново Батыревского района возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие считает, что 16 августа он убил свою престарелую мать – сначала толкнул ее, а потом не менее десяти раз ударил лопатой по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Утверждается, что на момент преступления мужчина был пьян. Сейчас он помещен в СИЗО, сообщает следственное управление СКР по Чувашии.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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