Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал подробности реновации промзоны у речпорта: «Это не Амстердам или Лондон»

По словам градоначальника, пока удалось создать мастер-план для застройки шести из 287 гектаров. Фото: metshin.ru

Проект комплексного развития этой территории включает в себя застройку, в том числе и жилую, на площади 287 гектаров. Сейчас данный район по городским меркам является депрессивным, промзоной. Там, в большом количестве расположены устаревшие производственные помещения, склады и гаражные кооперативы. Вместо них должны появиться дома, офисы и детские площадки, а также благоустроенная набережная протяженностью 12 километров. Правда, на данный момент готовится разрешение на застройку только шести гектаров.

- К этому дню мы шли несколько лет. На сегодня это депрессивная территория, которая отрезает Казань и ее жителей от Волги, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин 22 августа на своем еженедельном совещании. - Улица Портовая - одна из сложнейших территорий, потому что там сотни собственников помещений, а не десятки.

С последними, по словам градоначальника, местные власти находятся в диалоге. В итоге удалось прийти к созданию первого мастер-плана на те самые шесть гектаров. К созданию проекта их застройки привлекли ведущих московских архитекторов, которые в своей работе учли особенности и колорит Казани.

- Когда будет проектироваться следующая часть застройки, к работе будут привлечены другие архитекторы. Пожелания к ним, чтобы было понятно – это Казань, а не Амстердам, Лондон, Москва или Санкт-Петербург, - сказал Ильсур Метшин.

Говоря о уже существующем проекта мэр отметил, что 25% территории будущей застройки отведена именно под благоустройство: детские и спортивные площадки, а также набережная на улице Портовая.

В итоге, по словам мэра, эта территория должна объединит в себе жилую и общественно-деловую зоны, а также вызвать особый интерес у креативной молодежи и не только Казани.

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