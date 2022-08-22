Стало известно состояние девочки из Кукморского района, искусанной бездомной собакой

После пережитого малышка начала боятся любых резких звуков и часто плачет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи ДРКБ Татарстана помогают пятилетней девочке из Кукморского района, на которую на детской площадке напала бездомная собака, восстановиться. Напомним, животное вцепилось малышке в лицо, когда та играла под присмотром бабушки. Зверь также покусал двух школьников, но их раны оказались не такими серьезными.

Инцидент произошел в деревне Жилой Рудник. Первое время девочка находилась в Кукморской ЦРБ, но вскоре ее привезли в Казань, так как ей требовалась помощь республиканских хирургов. У девочки опух глаз и до сих пор сильно заметны следы укусов. Сообщается, что после пережитого малышка начала боятся любых резких звуков и часто плачет.

Ранее по факт произошедшего было возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле Следственного комитета России.

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