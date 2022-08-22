С 27 по 31 августа в Казани будут перекрывать дороги из-за подготовки и проведения Дня города

Об этом горожан заранее предупреждают местные власти. Фото: Рамиль ГАЛИ

В связи с подготовкой и празднованием Дня города и республики в Казани ограничат движение по ряду центральных улиц. Дороги будут перекрываться в период с 27 по 31 августа, сообщают власти столицы Татарстана.

Так, 27 августа, будет ограничено движение по улице Кремлевская и частично – по улице Чернышевского. Кроме того, с 13:00 до 15:00 будет перекрыта улица Сибгата Хакима на участке от улицы Абсалямова до улицы Декабристов. Также в этот день возможно закрытие проезда по улицам Муса Джалиля, Кави Наджми и Лобачевского.

С 28 до 31 августа в городе будет ограничено движение по улице Марджани (от улицы Татарстана до улицы Сафьян) улице Каюма Насыри (от улицы Татарстана до улицы Фатыха Карима) и улице Зайни Султана (от улицы Габдуллы Тукая до улицы Каюма Насыри).

С 22:00 29 августа до 6:00 31 августа ограничат движение по улице Марджани, на участке от улицы Татарстан до улицы Фатыха Карима. Также в эти дни будет перекрыт будет участок от улицы Декабристов до улицы Абсалямовой и дорога у Центра семьи «Казан».

Кроме того, 30 августа с 16:00 в Казани будет перекрыта дорога по улице Сибгата Хакима.

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