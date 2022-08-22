В Татарстане пропала 17-летняя Алина Гилазова

Фото: ПСО «Лиза Алерт».

В Татарстане начались активные поиски 17-летней Алины Гилазовой из села Высокая Гора. Девушка пропала 19 августа, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что Алина ростом около 160 сантиметров имеет нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. На момент пропажи на ней была синяя футболка, черные брюки и синие босоножки. С собой у девушки была маленькая сумочка.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

Напомним, в Казани до сих пор не нашли 17-летнего Рассула Халикова. Он пропал 18 августа.

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