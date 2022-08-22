Новым замглавы Минэкономики Татарстана стала Гузель Насибуллина

Фото: министерство экономики Татарстана

Заместителем главы Минэкономики Татарстана стала Гузель Насибуллина. Ранее она была начальником отдела проектной деятельности и координации реализации национальных проектов в ведомстве.

Известно, что в 2012 году Насибуллина окончила Камскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «финансы и кредит», а в 2021 году прошла программу подготовки резерва управленческих кадров республики.

Ранее сообщалось, что первым замглавы Минэкономики Татарстана стал Айрат Шамсиев. Он будет заниматься вопросами реализации мер финансовой и информационно-консультационной поддержки предпринимателей.

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