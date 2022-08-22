В Набережных Челнах сотрудники «КАМАЗа» получат дополнительные выплаты, чтобы собрать первоклассника в школу

Если оба родителя являются сотрудниками предприятия, то деньги получит только один из них. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Набережных Челнов, которые работают на ПАО «КАМАЗ» и имеют детей-первоклассников, выплатят по две тысячи рублей. Эти деньги будут перечислены на банковские карты сотрудников, которым ранее уже выдавались сертификаты на две тысячи рублей на покупку канцелярских принадлежностей. Соответствующее решение принял гендиректор предприятия Сергей Когогин.

- Мне, как отцу школьника, понятны трудности, с которыми сталкиваются родители перед началом учебного года. Особенно сложно родителям первоклассников, которые испытывают дополнительные финансовые нагрузки в этот период, – говорит Когогин.

Отметим, что если оба родителя первоклассника являются сотрудниками «КАМАЗа», то деньги получит только один из них.

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