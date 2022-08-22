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Общество22 августа 2022 11:51

Появились эскизы проекта реновации 287 гектаров территории у речного порта в Казани

Там построят жилые дома, административные здания, детсады и набережную
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Трансформация затронет площадь в 287 гектар, 72 гектара из которых коснется озеленение.

Трансформация затронет площадь в 287 гектар, 72 гектара из которых коснется озеленение.

Мэр Казани Ильсур Метшин показал первые эскизы нового проекта реновации территории у речного порта. Там планируется построить набережную, жилые дома, административные здания, детсады и школу. По словам градоначальника, это место должно превратиться в «магнит» для горожан, туристов и инвесторов.

Эскизы представил мэр города Ильсур Метшин.

Эскизы представил мэр города Ильсур Метшин.

Разработкой и реализацией проекта сейчас занимаются московские архитекторы. Однако уже на второй этап работ будут приглашены другие специалисты.

Трансформация затронет площадь в 287 гектар, 72 гектара из которых коснется озеленение.

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