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Происшествия22 августа 2022 11:30

В Казани мужчина обезвредил дебошира с ножом с помощью сковородки

Конфликт между покупателями произошел в одном из магазинов на проспекте Камая
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Подробности произошедшего устанавливаются.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из продуктовых магазинов на проспекте Камая в Казани произошел конфликт между двумя покупателями. В какой-то момент один из мужчин схватил нож и попытался ударить им второго, но тот взял сковородку и обезвредил оппонента ударом в лоб.

Со слов очевидцев мужчина с ножом пришел в магазин и начал вести себя неадекватно. Посетитель со сковородкой пытался успокоить его, но одними словами сделать этого не смог. Прибывшие на место полицейские забрали дебошира.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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