Увеличится как время работы, так и количество транспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В День города и республики, 30 августа, общественный транспорт Казани будет работать в усиленном режиме до 23:30. А после праздничного салюта будет организована спецподача автобусов. Горожан будут забирать: возле местного проезда у ЦУМа в направлении улицы Московская, от остановки «Энергетический университет» в направлении улицы Декабристов, от остановки «Молодежный центр» в направлении Кремлевской дамбы, от остановки «Цирк» в направлении улицы Батурина, от остановки «Улица Батурина» в направлении улицы Декабристов и от остановки «Центральный стадион» в направлении Кремлевской дамбы и площади Тукая.

Метро будет работать без изменений – с 6:00 до 0:00, но количество поездов там временно увеличат.

- Со схемой движения и изменениями в графике движения маршрутов, а также местами спецподачи автобусов можно будет ознакомиться с помощью QR-кодов, которые будут размещены во всех видах транспорта, в том числе в терминалах, установленных на платформах станций метрополитена, - говорят в Исполкоме столицы Татарстана.

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Такие изменения 30 августа коснутся маршрутов №№2, 6, 90 и 91 (подробности)

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