В Татарстане продолжает расти число случаев COVID-19, за сутки выявили еще 126

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 155 660 жителей республики. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 126 новых случаев COVID-19 и госпитализировали 54 зараженных вирусом человек. Ни выздоровевших, ни скончавшихся не было, сообщает в понедельник, 22 августа, федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 155 660 жителей республики, 150 611 из которых выздоровели, а 1 998 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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