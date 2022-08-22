Осудили жителя Казани, создавшего платную группу с обнаженными фотографиями горожанок

Суд приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы условно и двум годам испытательного срока. Фото: Алексей БУЛАТОВ

22-летний житель Казани ответил за создание в одном из мессенджеров платной группы, в которую выкладывал обнаженные фотографии местных жительниц и порнографию со своими комментариями. Молодой человек признан виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном обороте порнографии.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Напомним, действия парня были пресечены в 2021 году после того, как потерпевшие начали обращаться в полицию. На тот момент им было совершено шесть эпизодов преступлений.

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