Жителя Казани, который зарезал брата на берегу озера Кабан, признали психически больным

Преступление произошло 18 июня текущего года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

27-летнего жителя Казани, который обвиняется в нападении с ножом на брата, признали больным. В ходе экспертизы у него были обнаружены признаки хронического психологического расстройства. Это лишает мужчину возможности осознавать опасность своих действий, равно как и понимать, что он делает, говорят в СУ СКР по Татарстану.

В связи с этим, следствие обратилось в суд с постановлением о необходимости принудительного лечения обвиняемого.

Напомним, преступление произошло 18 июня текущего года. По версии следствия, несколько мужчин и женщин, в том числе обвиняемый, выпивали алкоголь на берегу озера Кабан. В какой-то момент между двумя братьями произошла ссора, в ходе которой один несколько раз ударил ножом другого. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram