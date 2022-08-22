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Происшествия22 августа 2022 9:07

Жителя Казани, который зарезал брата на берегу озера Кабан, признали психически больным

Следствие хочет отправить его на принудительное лечение
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Преступление произошло 18 июня текущего года.

Преступление произошло 18 июня текущего года.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

27-летнего жителя Казани, который обвиняется в нападении с ножом на брата, признали больным. В ходе экспертизы у него были обнаружены признаки хронического психологического расстройства. Это лишает мужчину возможности осознавать опасность своих действий, равно как и понимать, что он делает, говорят в СУ СКР по Татарстану.

В связи с этим, следствие обратилось в суд с постановлением о необходимости принудительного лечения обвиняемого.

Напомним, преступление произошло 18 июня текущего года. По версии следствия, несколько мужчин и женщин, в том числе обвиняемый, выпивали алкоголь на берегу озера Кабан. В какой-то момент между двумя братьями произошла ссора, в ходе которой один несколько раз ударил ножом другого. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

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