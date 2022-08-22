Жителя Казани, который по пьяни до смерти избил свою пожилую мать, посадили на 9 лет

Мужчина будет находиться в колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

52-летний житель Казани признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, вследствие чего та скончалась. Суд установил, что 30 января 2022 года в квартире одного из домов по улице Братьев Касимовых пьяный мужчина избил свою 85-летнюю родственницу. Причиной для этого стал бытовой конфликт.

От полученных травм пенсионерка умерла на месте. Ее сын теперь приговорен к девяти годам колонии строгого режима, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

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