Татарстан вошел в пятерку регионов России по числу самозанятых подростков

Всего же в стране около 77 тысяч несовершеннолетних, зарегистрированных в качестве самозанятых. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Татарстан оказался в пятерке лучших регионов России по количеству самозанятых подростков. Таковых в республике насчитывается около 3,5 тысячи человек, сообщают «Известия» со ссылкой министерство экономического развития России.

Первое место в рейтинге заняла Москва (12,8 тысячи), второе - Санкт-Петербург (5,3 тысячи), третье - Московская область (4,3 тысячи) и четвертое - Краснодарский край (3,6 тысячи).

Всего же в стране около 77 тысяч несовершеннолетних, зарегистрированных в качестве самозанятых (это почти в два раза больше, чем было годом ранее), а в поиске работы находятся около 300 тысяч подростков.

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