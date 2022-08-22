Глава Татарстана обсудил с Петушенко строительство трассы М-12 «Москва - Нижний Новгород - Казань»

Совещание прошло в Доме Правительства Татарстана. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В понедельник. 22 августа, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Они обсудили вопросы развития сети автомобильных дорог, а именно – строительство скоростной трассы М-12 «Москва - Нижний Новгород - Казань».

Напомним, на территории республики будет проходить 71 километр трассы – участок с 663 по 729 километры. На его строительство потратят порядка 168,2 миллиарда рублей. Под трассой будут железобетонные тоннели и 22 водопропускные трубы.

Ранее Минниханов опубликовал видео возведения самого длинного моста трассы М-12

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