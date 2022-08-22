По подозрению в продаже татарстанцу фейковых образовательных услуг задержан житель Башкирии

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Ютазинского района Татарстана сообщил в полицию, что оплатил образовательные услуги, после чего «продавец» перестал выходить на связь. Правоохранители отследили, куда был сделан перевод, и установили местоположение и личность возможного мошенника. В итоге был задержан 38-летний житель Башкирии.

- Он был задержан по месту жительства, где оперативники также обнаружили оборудование, необходимое для осуществления мошеннических действий, - говорят в пресс-службе МВД республики.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. На данный момент устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.

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