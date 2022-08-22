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Происшествия22 августа 2022 7:01

В Марий Эл осудили медика, «помогавшего» людям получать QR-коды о вакцинации без прививки

Женщину признали виновной в 24 эпизодах служебного подлога и таком же количестве взяток
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Преступления совершались в период с октября по декабрь 2021 года.

Преступления совершались в период с октября по декабрь 2021 года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

26-летнюю заведующую фельдшерско-акушерским пунктом в Медведевском районе признали виновной в серии служебных подлогов и последовавших за ними взятках через посредников. Суд установил, что с октября по декабрь 2021 года медик «помогла» 28 людям получить сертификаты о вакцинации от COVID-19 без проведения фактической прививки. За это она получила около 119 тысяч рублей.

- Следователем изъят и изучен большой объем документов, допрошено свыше 40 свидетелей. На имущество обвиняемой по ходатайству следствия наложен арест. Материалы уголовного дела составили семь томов, — говорят в следственном управлении СКР по Марий Эл.

Медик приговорена к двум годам лишения свободы условно.

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