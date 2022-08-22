В Чувашии телефонные мошенники обманули двух педагогов на 1,2 миллиона рублей

Правоохранители уже приступили к поиску злоумышленников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жертвами телефонных мошенников порой становятся даже те, кто по роду своей деятельности должен проводить профилактические работы среди молодежи, замечают в МВД по Чувашии. Дело в том, что в республике «сотрудники банков» обманули двух педагогов. Женщины перевели злоумышленникам в общей сложности 1,2 миллиона рублей.

Первая пострадавшая - 27-летняя сотрудница кафедры безопасности жизнедеятельности из Шумерли. Вторая – 48-летняя замдиректора по воспитательной части одной из школ Канаша. Мошенники убедили женщин в том, что их личные кабинеты в банках взломаны и имеется риск потери всех сбережений. Для «спасения» средств нужно было перевести их на «безопасные» счета.

- Проводятся мероприятия по розыску и задержанию лиц, причастных к дистанционному обману, - говорят правоохранители.

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