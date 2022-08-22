Для продления Московского проспекта в Набережных Челнах у горожан изымут 11 участков

Когда начнутся работы по строительству магистрали, пока не сообщается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для продления Московского проспекта в Набережных Челнах выкупят 11 земельных участков в СНТ «Юбилейный». На это из бюджета города выделено 4,5 миллиона рублей, заявила начальник местного управления финансов Светлана Мулюкова на заседании Горсовета 22 августа.

- Порядок общеизвестен. Сначала идет оценка. Потом по рыночной стоимости мы компенсируем стоимость земельного участка для того, чтобы там прошла магистраль, - заметил мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.

По словам градоначальника, продолжение проспекта будет четырехполосной дорогой, которая облегчит жизнь жителей ЖК «Притяжение» - микрорайона, который строится на Орловском поле. Работы по строительству магистрали будут вестись через федеральную программу «Стимул». Когда они начнутся, пока не сообщается.

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