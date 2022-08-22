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Общество22 августа 2022 6:20

Для продления Московского проспекта в Набережных Челнах у горожан изымут 11 участков

На эти цели из местного бюджета уже выделено 4,5 миллиона рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Когда начнутся работы по строительству магистрали, пока не сообщается.

Когда начнутся работы по строительству магистрали, пока не сообщается.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для продления Московского проспекта в Набережных Челнах выкупят 11 земельных участков в СНТ «Юбилейный». На это из бюджета города выделено 4,5 миллиона рублей, заявила начальник местного управления финансов Светлана Мулюкова на заседании Горсовета 22 августа.

- Порядок общеизвестен. Сначала идет оценка. Потом по рыночной стоимости мы компенсируем стоимость земельного участка для того, чтобы там прошла магистраль, - заметил мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.

По словам градоначальника, продолжение проспекта будет четырехполосной дорогой, которая облегчит жизнь жителей ЖК «Притяжение» - микрорайона, который строится на Орловском поле. Работы по строительству магистрали будут вестись через федеральную программу «Стимул». Когда они начнутся, пока не сообщается.

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