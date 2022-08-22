В Казани бесследно пропал 17-летний подросток

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Казани начались активные поиски 17-летнего Рассула Халикова. Молодой человек перестал выходить на связь с родными и близкими 18 августа. С тех пор о его местоположении ничего не известно, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Рассул ростом около 180 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные волосы и темно-карие глаза. На момент пропажи парень был одет в черную футболку, черные штаны и белые кроссовки. С собой у него был черный рюкзак.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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