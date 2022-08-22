Казанский «Рубин» обыграл «Волгу», забив решающий гол на 92-й минуте матча

Фото: rubin-kazan.ru

В воскресенье, 21 августа, казанский «Рубин» сыграл с ульяновской «Волгой» в шестом туре МЕЛБЕТ Первой лиги. Игра прошла на территории соперников (на ульяновском стадионе «Труд»), но казанцам удалось их обыграть со счетом 1:2. Голами отметились Леон Мусаев и Джоэль Фамейе. Решающий мяч был забит под самый конец матча.

- Невероятные эмоции. Сумасшедшие, учитывая то, как развивался ход матча. Мы забили победный гол на 92-й минуте матча, так что эмоции совершенно потрясающие, - заявил после игры Фамейе.

Напомним, первую крупную победу в сезоне казанцы одержали 15 августа. Тогда «Рубин» обыграл краснодарскую «Кубань» со счетов 3:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бюджет казанского «Рубина» сократился в два раза

Все дело в уменьшении финансовой поддержки от спонсоров и долгах команды (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram