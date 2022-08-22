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Общество22 августа 2022 5:30

Минниханов решил увеличить зарплату госслужащим Татарстана

Оклады и денежные вознаграждения станут больше как у министров, так и у секретарей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА

С 1 октября оклады и денежные вознаграждения госслужащих Татарстана будут проиндексированы на 4%. Соответствующие указы подписал глава республики Рустам Минниханов.

Повышение зарплат коснется «обеспечивающих специалистов» третьего разряда младшей группы должностей и секретарей руководителей в территориальных органах исполнительной власти. Их оклады увеличатся до 11 958 рублей, говорится в документе.

Денежные вознаграждения министров региона также увеличатся в 1,04 раза, но составят составят уже 41,8 тысяч рублей.

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