Минниханов решил увеличить зарплату госслужащим Татарстана

С 1 октября оклады и денежные вознаграждения госслужащих Татарстана будут проиндексированы на 4%. Соответствующие указы подписал глава республики Рустам Минниханов.

Повышение зарплат коснется «обеспечивающих специалистов» третьего разряда младшей группы должностей и секретарей руководителей в территориальных органах исполнительной власти. Их оклады увеличатся до 11 958 рублей, говорится в документе.

Денежные вознаграждения министров региона также увеличатся в 1,04 раза, но составят составят уже 41,8 тысяч рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram